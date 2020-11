Haalt de Volkswagen Passat de vijftig? Einde voor iconische zakenauto dreigt

Automotive News Europe meldt dat Volkswagen de Passat in toekomst niet langer wil bouwen. Dat betekent dat de auto na een halve eeuw uit het straatbeeld verdwijnt.



In 1973 werd de eerste Volkswagen Passat geïntroduceerd, midden in de oliecrisis. Het model blijkt generatie op generatie een verkooptopper, met inmiddels meer dan dertig miljoen verkochte exemplaren wereldwijd tot gevolg. Maar tijden veranderen en Volkswagen zet vol in op elektrificatie. Met de ID-reeks borduurt het niet langer voort op bestaande modellen, maar ontwerpt het EV’s vanuit een compleet nieuwe filosofie. De vraag rijst: is de Passat zijn leven nog zeker? Automotive News Europe denkt van niet. Het helpt ook al niet mee dat de Passat geen SUV of crossover is, dé carrosserievormen van nu en de toekomst.

Negende generatie

In 2023 – precies vijftig jaar na de eerste – staat er weer een nieuwe Passat op het programma, de negende generatie om precies te zijn. In Europa en de VS zou die versie er alleen nog komen als stationwagon. De sedan verdwijnt uit het programma, zo klinkt het. Een tiende generatie van de Passat en Passat Variant zit er vervolgens helemaal niet meer in, denkt Automotive News Europe te weten.

Concurrentie

Volkswagen zelf bevestigt noch ontkent de geruchten. Feit is dat de aankomende ID.5 de Passat het al wat moeilijker gaat maken. De elektrische crossover is niet de enige auto die Passat-rijders moet overtuigen elektrisch te gaan rijden. Zo komt er nog een productierijpe versie van de Vision Cross aan en later verschijnt ook de Aero B nog. De Aero B is een groot middenklasse model die onder meer als shooting brake – stationwagon met coupé-daklijn – op de markt komt.