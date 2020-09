Groots denken: Tesla wil in 2030 twintig miljoen auto’s per jaar verkopen

Tesla verkocht in 2019 365.000 auto’s. Over tien jaar moeten dat er bijna 55 keer zoveel zijn. Onder meer een budgetversie moet de Amerikanen marktleider maken.



Op de beurs is Tesla al ’s werelds grootste autofabrikant. Zelfs marktleider Volkswagen wordt verslagen. Best gek, want de Duitsers verkopen 11 miljoen auto’s per jaar en Tesla slechts 365.000. Marktanalisten vinden Tesla overgewaardeerd, maar investeerders zeggen voor te sorteren op de toekomst. Een toekomst waarin Tesla meer auto’s verkoopt dan Volkswagen.

55 keer groter

Tesla-topman Elon Musk speelt het spelletje vrolijk mee, want Musk zegt te verwachten dat zijn merk in 2030 al twintig miljoen auto’s per jaar produceert. In tien jaar moet Tesla daarvoor 55 keer groter worden. Gekkenwerk, al denkt Musk altijd groot. Of het nu mensen het heelal inschieten is of het razendsnel bouwen van tunnels is.

Budgetversie

Onlangs liet Tesla nog weten bezig te zijn aan een elektrische auto die circa 25.000 dollar kost. Het model kan zo goedkoop zijn omdat Tesla binnen drie jaar de productiekosten flink kan verlagen. De batterijcellen zullen de helft goedkoper worden en er worden andere productietechnieken gebruikt, naast nieuwe materialen. Recent strooide Tesla met meer nieuws.