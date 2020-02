Groei aantal elektrische auto’s zet door

Volgens onderzoeksbureau GlobalData groeit het aandeel elektrische auto’s in het wereldwijde wagenpark de komende jaren sneller van verwacht. Fabrikanten leggen de focus immers minder op autonoom rijden en meer op elektrisch rijden.



Vraag naar de speerpunten in het beleid van een autofabrikant en het antwoord zal vrijwel altijd ‘CASE’ zijn, kort voor; Connected, Autonomous, Shared en Electric. Bij het investeren in connectieve autonoom rijdende elektrische auto’s, het liefst die ook nog gedeeld kunnen worden, leggen de automerken steeds vaker de grootste nadruk op elektrisch rijden. Ze zien in dat de echt volledige autonome auto nog ver weg is en merken dat de vraag naar de elektrische auto toeneemt. Als gevolg van de accentverschuiving zullen we de komende jaren flink meer elektrisch aangedreven modellen op de weg zien, is de verwachting van onderzoeksbureau GlobalData. Bovendien moeten de autofabrikanten de strengere Europese emissie-eisen het hoofd bieden.

Nadruk op elektrisch rijden

Volgens GlobalData is de EV-technologie nu zo ver ontwikkeld dat het op grote schaal toegepast kan worden. Een betaalbare auto met een rijbereik van 500 kilometer is inmiddels realiteit. De zelfrijdende auto is nog altijd ‘science fiction’ aldus het onderzoeksbureau. Anders gezegd: automerken kun vandaag al geld verdienen met elektrisch rijden en met autonoom rijden de komende jaren nog niet.

Aandeel elektrische auto

GlobalData denkt dat in 2024 bijna 7 op de 100 geproduceerde auto’s een elektrisch model is. Eén jaar later moet dat al bijna 8 op de 100 modellen zijn. In 2030 moet 12 procent van alle nieuwe auto’s een EV zijn en in 2030 zelfs al 16 procent. Echter moest GlobalData eerdere voorspellingen al naar boven bijstellen, dus de verwachting is dat de gegeven percentages nog aan de lage kant zijn.



Beeld: Tanele Lahtinen, Unsplash