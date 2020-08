Gordon Murray Automotive T.50 knipoogt – hoe kan het ook anders – naar de McLaren F1

Twintig jaar na de McLaren F1 brengt Gordon Murray Automotive de T.50 uit. Dat de gelijkenissen tussen de F1 en T.50 groot zijn is geen verrassing, ze hebben namelijk dezelfde geestelijk vader.



We zullen Gordon Murray altijd herinneren als de ontwerper van de legendarische McLaren F1. Die driezitsconfiguratie met de bestuurder voorop en de vleugeldeuren zien nu weer terug in de nieuwste creatie van Murray; de Gordon Murray Automotive T.50. Ook onderhuids is er kopie-gedrag waarneembaar. In het origineel uit 1992 zat een 6,1-liter V12-motor met 627 pk en in het moderne broertje een 3,9-liter V12 die goed is voor 663 pk. Nog meer overeenkomsten? Van de McLaren F1 werden er 106 geproduceerd, de T.50 is met honderd exemplaren nog net iets zeldzamer.

Lichtgewicht

De Gordon Murray Automotive T.50 weegt nog geen duizend kilo. Zonder de sprintspecificaties te kennen – het merk van de Zuid-Afrikaanse grootmeester geeft die nog niet prijs – is weinig denkkracht nodig om te realiseren dat de T.50 spectaculair van zijn plaats schiet. Schakelen gaat handmatig via een zesbak, waarbij de achterste wielen de aandrijfkracht te verwerken krijgen.

Ventilator

Opvallend is de ventilator aan de achterzijde van de T.50; een aerodynamisch foefje. Rijwind wordt aangezogen en over de auto heen geleid. Het doet vooral de downforce goed. De verstelbare achterspoilers zorgen voor de rest. Afhankelijk van de gekozen rijmodus, passen ze hun hellingshoek aan. De ventilator haalt onder extreme omstandigheden – selecteer de Streamline-modus – zijn kracht uit een 48 voltsbatterij. De motor krijgt zo een tijdelijk piekvermogen van liefst 700 pk.

Toeren

De Gordon Murray Automotive T.50 kost circa 2,6 miljoen euro. Voor dat bedrag heb je een auto met meerdere gezichten. Het is enerzijds een supersportieve auto en anderzijds een fijne – doch prijzige – toerwagen. Je kunt de T.50 namelijk ook rustig rijden en er kan zelfs 288 liter aan bagage mee. In 2022 start de bouw, precies twintig jaar na de komst van de McLaren F1.