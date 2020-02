Gigantische vingerafdruk op je Porsche? Geen probleem

Voor een gepersonaliseerde versie van je Porsche klop je bij Porsche Exclusive Manufaktur aan. De speciale afdeling maakt het – met dank aan een nieuwe laktechniek – nu mogelijk om zelfs je vingerafdruk in megaformaat op je auto te laten afbeelden.



De slogan van Porsche Exclusive Manufaktur is ‘A Porsche as personal as your own fingerprint’. Als een knipoog naar die uitspraak kun je sinds kort echt je vingerafdruk laten afbeelden op je auto. Al mag je ook best voor een andere afbeelding kiezen. Hoe complexer, hoe beter, want dankzij een nieuwe laktechniek is Porsche Exclusive Manufaktur niets te gek. Het gebruikt een soort gigantische printer die de verf in één beweging aanbrengt op driedimensionale oppervlakken. De kosten? Vanaf 7.500 euro.