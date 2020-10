Getemde kat: per Jaguar E-Pace over de Ierse ‘Wild Atlantic Way’

Zit u verlegen om een spectaculaire roadtrip? Merlijn Viersma en Kiki Kraaijeveld verkenden de 2.500 kilometer lange westkust van Ierland, met na vrijwel elke bocht een ander landschap. Rij mee door een prachtig gebied met woeste kliffen, eindeloze stranden en intens vriendelijke mensen.



De reis van Merlijn en Kiki begint letterlijk stormachtig, want bij vertrek in Hoek van Holland waait het stevig:



“Meteen na het inschepen wordt duidelijk dat het een ‘bumpy ride’ naar Harwich gaat worden. Met nog ruim achttien uur aan reistijd te gaan zitten we dus al meteen midden in het avontuur. Ons plan is namelijk om al de volgende avond Dublin te bereiken. Maar dan moeten we eerst nog wel de boot van 13.30 uur vanuit Holyhead, in Wales, halen. ‘Shaken & stirred’ bereiken we in de vroege ochtend het Britse vasteland. Voor onze vierwielaangedreven E-Pace met tweeliter viercilinder motor, goed voor 200 pk, is de dwarsdoorsteek naar het uiterste noordwestelijke puntje van Wales een ‘walk in the park’.”

Machtige kliffen

De boot vanuit Holyhead brengt onze (foto)redacteuren naar Ierland, waar de Wild Atlantic Way op het menu staat. De Wild Atlantic Way is met zijn 2.500 kilometer aan route de droom van elke avonturier, zeker als je toeristenvallen als de Cliffs of Moher overslaat. Merlijn en Kiki rijden van Donegal, in het uiterste noorden, tot aan de zuidelijke schiereilanden Dingle, Kerry en Bearra.

“Graafschap Donegal staat bekend als de vergeten noordwest hoek, en als je er bent snap je meteen waarom. Er is nauwelijks een toerist te bekennen, met regelmaat bekruipt je hier het gevoel alleen op de wereld te zijn. Zeer indrukwekkend zijn de machtige, zeshonderd meter hoge kliffen van Slieve League. Diep beneden ons spatten de woeste golven uiteen. Let wel: de diverse wandelpaden op en rond de kliffen zijn zelfs voor gevorderden best een uitdaging.”

