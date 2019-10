Gelimiteerde 911 Carrera 4S ‘Ben Pon jr.’ eert overleden ‘Mr. Porsche’

De gisteren overleden Ben Pon jr. wordt geëerd met een bijzondere 911. De 911 Carrera 4S ‘Ben Pon jr.’ wordt in een gelimiteerde oplage van 20 stuks gebouwd.



Het evenement in Museum Voorlinden in Wassenaar gisteren was al gepland. De Nederlandse Porsche importeur bestaat immers 70 jaar en dus zou er een speciale 911 worden onthuld. Niemand minder dan Dr. Wolfgang Porsche en marketingdirecteur Detlev von Platen waren namens Porsche AG naar Nederland gekomen voor het feestje. Maar toen overleed ‘Ben Pon jr.’

Hommage

Snel werd besloten dat de getoonde auto een hommage aan ‘Ben Pon jr.’ moest zijn. En dat er gelimiteerde oplage van 20 stuks zou moeten komen. De 911 Carrera 4S ‘Ben Pon jr.’ die binnenkort in productie gaat is gespoten in de exterieurkleur Fischsilbergrau. Dat is exact dezelfde lakkleur als de Porsche 356 Knickscheibe met chassisnummer 5070 die Pon Porsche Import in 1949 als allereerste auto op Nederlands kenteken zette. Verder monteert Porsche Exclusive Manufaktur een SportDesign voorbumper, SportDesign sideskirts en aluminium sierlijsten rond de zijruiten.

Logo’s

In het Grafietblauwe lederen interieur zorgen Madrascaro middenbanen voor het contrast. Finishing touch zijn de stiksels in GT-zilver. Er wordt een heus ‘Ben Pon jr.’ logo op het dashboard aangebracht, naast dat er ‘70 Pon Porsche Import’ logo’s in de hoofdsteunen zijn verwerkt.

Schuifdak

Op technisch gebied voorziet Porsche de hommage-911 van achterasbesturing, led-matrix koplampen met PDLS Plus, een sportuitlaat en een elektrisch bedienbaar schuifdak. De krachtbron blijft ongemoeid, want de 3,0-liter 6-cilinder bi-turbo boxermotor levert een vermogen van 450 pk.