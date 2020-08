Gekkenwerk: Rolls Royce Silver Shadow met elektrische aandrijflijn

Wat te doen met een oude Rolls Royce van muzieklegende Johnny Cash? Het Amerikaanse Shift Electric Vehicles had een opvallende oplossing: door laten rijden, maar dan wel met een elektrische aandrijflijn van Tesla aan boord.



Een Rolls Royce Silver Shadow die van Johnny Cash is geweest is voor een bepaalde groep autoverzamelaars best een gewild object. De versie met lange wielbasis uit 1970 vond dus gemakkelijk een nieuwe eigenaar op een veiling in de Amerikaanse staat Oregon. Eenmaal in zijn bezit wilde het nieuwe – anoniem gebleven – baasje de auto echter niet in oorspronkelijke staat houden. Er moest en zou een elektromotor in komen. Een doodzonde? Dat zeker, maar het eindresultaat is stiekem net zo geinig als bijzonder.

Tesla Model S

Het bedrijf Shift Electric Vehicles kreeg de eer de Rolls Royce Silver Shadow te voorzien van een elektrische aandrijflijn. De donor werd gewonden in een Tesla Model S 75. Dat is niet de meest krachtige versie van de Model S, maar het grote voordeel was dat het batterijpakket makkelijk op maat gemaakt kon worden voor de Silver Shadow. Er was geen ruimte in de vloer van de Rolls Royce, maar wel eronder. De Silver Shadow staat immers relatief hoog op de poten.

Sensoren

Er werden meer consessies gedaan. Vierwielaandrijving bleek niet mogelijk en dus wordt alleen de achterste as van aandrijfkracht voorzien. Evenmin is Autopilot van de partij, maar het belangrijkste was dat de Silver Shadow elektrisch zou rijden, een Tesla-kopie hoefde het onderhuids niet te zijn. Toch had Shift Electric de handen vol aan de vele sensoren en computers die een elektrische auto met zich meebrengt.

Het eindresultaat is uiteindelijk prima uitgevallen, aldus het bedrijf. De Rolls Royce Silver Shadow is er een stuk sneller op geworden. En de actieradius van 320 kilometer is eveneens zeer redelijk.



Beeld: Shift Electric Vehicles