Gefacelifte BMW 5 Serie op 27 mei wereldkundig

Eind april stonden de eerste beelden van de vernieuwde BMW 5 Serie al per ongeluk online, maar het merk geeft nu ook een officiële datum voor het werelddebuut: 27 mei.



Bij het ontbreken van autosalons en andere evenementen, moest BMW een losse show bedenken voor de onthulling van zijn vernieuwde 5 Serie en 6 Serie Gran Turismo. Plaats van handeling wordt dit keer niet de VS, Duitsland of China, maar Zuid-Korea. De modellen zijn behoorlijk gewild in het Aziatische land en het coronavirus is er behoorlijk onder controle. Op 27 mei gaat het doek van de gefacelifte 5- en 6 Serie in het Driving Centre van BMW in Han Sang-yun. Jammer genoeg is al sinds eind april bekend wat daar onder vandaan komt, want de beelden van de voor- en achterzijde van de 5 Serie lekten toen al online.

BMW 545e

BMW tekent de koplampen voortaan wat anders – slanker en eleganter – en ook de nierengrille krijgt andere accenten. De achterlichten krijgen eveneens een make-over ten opzichte van het origineel uit 2017. Of er onderhuids veel wijzigingen zijn, horen we over een week. De verwachting is in ieder geval dat er een 545e verschijnt. Die plug-in hybride koppelt een zescilinder aan een elektromotor en krijgt een systeemvermogen van 400 pk mee. Een sprint van nul naar honderd binnen vijf seconden moet daarmee geen enkel probleem zijn.