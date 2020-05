Foutje, bedankt. Volkswagen diep door het stof voor Golf-commercial

Volkswagen gaat diep door het stof voor een instagram-commercial voor de nieuwe Volkswagen Golf. In het clipje is een donkere man te zien die door een witte hand weg van een auto wordt geduwd.



Het leek zo’n simpel clipje. Een felgele Volkswagen Golf staat geparkeerd in een winkelstraat. De man die de auto van dichtbij wil bekijken, wordt op een afstand gehouden door een grote hand. De man wordt met één vinger opzij geduwd, bij zijn hoofd opgepakt en vervolgens een gebouw in ‘gepiekt’. Een probleem: de grote hand is van een blank persoon, de man die ‘lollig’ van de auto wordt weggehouden heeft een donkere huidskleur. En dan wordt hij ook nog eens een gebouw met de naam ‘Petit Colon’ in gewerkt, Frans voor ‘Kleine Kolonist’. Oeps.



Letters

Om het geheel nog wat erger te maken, verschijnen op speelse wijze de letters van ‘der neue golf’ in beeld. Wie het beeld na de eerste frames stilzet, leest het n-woord, wat zowel in het Duits als Nederlands hetzelfde is. Dubbel oeps.



Verontschuldigingen

Volkswagen heeft de advertentie inmiddels verwijderd en zegt ernstig geschokt te zijn. In een statement zegt het: “We begrijpen volkomen de walging en woede die deze video opwekt. Het is duidelijk dat deze video fout en smakeloos is. We distantiëren ons sterk van deze video en bieden oprechte verontschuldigingen aan.” Volkswagen doet onderzoek naar hoe de commercial tot stand is gekomen.