Ford Mustang Mach-E: rijbereik tot 600 kilometer

Na meer dan 55 jaar heeft de Ford Mustang een broertje. De Ford Mustang Mach-E is hoogpotig én elektrisch. Met een actieradius tot wel 600 kilometer staat bruikbaarheid voorop.

Al is de Ford Mustang Mach-E vandaag officieel onthuld, we moeten nog wel een jaartje wachten voordat de elektrische SUV de Nederlandse showrooms gaat bevolken. Ford doet dat dan wel met verschillende uitvoeringen, dus je hebt meteen wat te kiezen. Zo is een variant met achterwielaandrijving en eentje met vierwielaandrijving en je kunt gaan twijfelen of je nu een normale actieradius hebt, of een verlengd rijbereik. In de meest gunstige configuratie moet je volgens de Amerikanen – op basis van WLTP-gegevens – tot wel 600 kilometer ver reiken. Je kunt de Ford Mustang Mach-E in eerste instantie bestellen met een systeemvermogen van 337 pk of 465 pk. Dat topvermogen is voorbehouden aan de GT. In minder dan vijf tellen snel je in die GT van nul naar honderd.

Rijmodi

De Ford Mustang Mach-E biedt een trio rijmodi aan die luisteren naar de spannende namen ‘Whisper’, ‘Engage’ en ‘Unbridled’. Elke modus heeft zijn eigen sfeer, want naast de stuurreactie wordt de interieurverlichting aangepast en verschijnen er speciale animaties in het instrumentarium. Ook horen er specifieke geluiden bij elke rij-instelling. Dat klinkt vooralsnog als een kermis, maar waarschijnlijk geeft Ford het in de praktijk een stijlvolle invulling.

Sportiviteit

Om een sportieve rijbeleving te bieden – het blijft immers een Mustang – kun je de elektrische Amerikaan desgewenst bestellen met een adaptief onderstel. Verder pakt Ford uit met aluminium performance remklauwen van Brembo. Eveneens gunstig voor een sportief karakter is het feit dat het batterijpakket in de bodem is verwerkt. Dat geeft bovendien veel binnenruimte. Standaard kan ruim 400 liter aan bagage mee, maar 1.420 liter is ook mogelijk als de achterbank naar beneden gaat. Voorin heeft Ford nog eens 100 liter aan ruimte voor je klaar staan.

Digitale schermen

In het interieur zien we een slank, breed, digitaalscherm achter het stuurwiel, maar er is ook een gigantisch touchscreen te vinden in het midden van de auto. Je kunt al swipend van alles instellen, maar Ford vergeet een fysieke bedieningsknop niet. Over-the-air updates houden het systeem bij de tijd.

First Edition

De eerste Ford Mustang Mach-E-modellen zullen als First Edition door het leven gaan. Ze zijn voorzien van de extended range accu en vierwielaandrijving, een panoramadak en gespoten in de lakkleur Grabber Blue Metallic.

Opladen

Omdat het thuisladen via een standaard stopcontact een eeuwigheid duurt – per uur komt er 14 kilometer aan rijbereik bij – stelt Ford ook een wandlader beschikbaar. Daarmee kun je 62 kilometer per uur bijladen. Sneller kan ook en daarvoor krijg je toegang tot het IONITY-laadnetwerk. Ford is naast Mercedes-Benz en BMW een van de initiatiefnemers van dat Europese systeem van snelle laadpalen en belooft 125.000 laadpunten in 21 Europese landen.