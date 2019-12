Ford Mustang Mach-E kost 49.925 euro

Eind volgend jaar komt de Ford Mustang Mach-E naar ons land en van die elektrische SUV zijn nu de prijzen bekend. Instappen kan vanaf net geen 50 mille. De First Edition moet 70.940 euro opleveren.



Of de Ford Mustang Mach-E een groot succes gaat worden op de Nederlandse markt, weten we natuurlijk nog niet. Maar met zijn stoere voorkomen en rijbereik tot 600 kilometer lijkt de elektrisch aangedreven Amerikaan wel wat ijzers in het vuur te hebben. Van doorslaggevend belang is ook de vanafprijs. En die is een jaar voor zijn showroomdebuut al bekend. In ons land kost de instapversie 49.925 euro. Voor dat bedrag staat de 258 pk sterke achterwielaangedreven versie bij je voor de deur. De actieradius bedraagt 450 kilometer. Wil je liever 600 kilometer ver komen, dan kom je bij de variant met 285 pk uit. Die staat in de prijslijst voor 58.075 euro.

Vierwielaandrijving

Naast de achterwielaangedreven varianten, komt de Ford Mustang Mach-E ook op de markt met vierwielaandrijving en twee elektromotoren. De goedkoopste vierwielaangedreven Mach-E kost 57.665 euro. Dan komt het rijbereik op 420 kilometer uit. Voor de combinatie vierwielaandrijving én 540 kilometer aan actieradius ben je 67.140 euro kwijt.

Topversies

De Ford Mustang Mach-E wordt dan ook nog geleverd als twee topversies. De prijs van de GT is nog niet bekend, maar wel van de First Edition. Die variant schijnt overigens al uitverkocht te zijn, maar als je naam op de bestellijst stond, dan moet je 70.940 euro betalen. Dan beschikt je SUV over én vierwielaandrijving én het maximale rijbereik én een aantal comfortfuncties. Zo monteert Ford een panoramadak en een hoogwaardig audiosysteem.