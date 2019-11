Ford Mustang Mach-E is al deels uitverkocht

Ford lijkt precies raak te mikken met haar elektrische Mustang Mach-E. De First Edition is namelijk niet aan te slepen. Al vertellen de Amerikanen niet hoeveel er al van zijn besteld.



Tesla schoot met haar Model 3 uit de startblokken toen het model voor het eerst getoond werd. In no-time waren honderdduizenden bestellingen een feit. Ook de onlangs gepresenteerde Cybertruck is een hype. In één weekend zou die opvallende pick-up liefst 200.000 keer voorbesteld (pre-order) zijn.

First Edition

Ford lijkt met haar elektrische model – de veelbesproken Mustang Mach-E – nu ook de harten van autoliefhebbers te hebben geraakt. De First Edition is namelijk compleet uitverkocht. Om hoeveel exemplaren het gaat, weten we niet, want Ford vertelt voorlopig niet hoeveel First Editions het gaat produceren. Hoeveel Mustangs Mach-E er in totaal zijn besteld is evenmin bekend. Feit is dat Ford naast de First Edition ook de Select, Premium, California Route 1 en de GT voert. Vijf smaken om uit te kiezen dus, waarvan de First Edition dus vergeven is.

Jaartje wachten

De First Edition zal als eerste van de band rollen in het najaar van 2020 en kost 59.900 dollar in het thuisland. Daarmee is die versie haast net zo duur als de topversie. De GT kost immers 60.500 dollar. De instapversie ‘Select’ start bij 43.895 dollar. De First Editions zijn voorzien van een extended range accu en vierwielaandrijving, een panoramadak en gespoten in de lakkleur Grabber Blue Metallic.