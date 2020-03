Ford Mustang Mach E hard op weg een verkooptopper te worden

De (zakelijke) elektrische rijders in Nederland vallen massaal voor de modellen van Tesla en voor de Audi e-tron. Maar ook de Ford Mustang Mach E slaat aan. De elektrische Amerikaan – eind 2020 in de showrooms – is al 1.500 keer besteld.



De Ford Mustang Mach E komt in het vierde kwartaal van dit jaar de Nederlandse showrooms ingereden en dat is net op tijd om nog te profiteren van deels 8 procent bijtelling. Per 2021 gaat de bijtelling over de eerste 40.000 euro van de cataloguswaarde immers omhoog naar 12 procent. Zo lijkt de Ford Mustang Mach E al een verkooptopper in spé, want met zijn geslaagde uiterlijk, flinke actieradius en scherpe vanafprijs (49.925 euro) slaat hij geen slecht figuur in de aankomende eindejaarsrally.



First Edition

Hoe populair de Ford Mustang Mach E is, blijkt al uit de eerste bestellingen. In Nederland staat de teller al op 1.500 stuks. En de First Edition – met 70.940 euro een prijzige variant – is al volledig uitverkocht. De auto is in het vierde kwartaal beschikbaar. Dan kies je uit verschillende versies. Zo is er een variant met 450 kilometer aan actieradius en 258 pk aan vermogen, maar ook eentje die 600 kilometer ver reikt en 285 pk sterk is. Eveneens kun je kiezen voor achterwielaandrijving of vierwielaandrijving.