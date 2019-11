Ford Mustang Mach-E: de eerste foto’s

Pas na het weekend, op 18 november, onthult Ford de Mustang Mach-E officieel. Toch zijn de eerste beelden van de elektrische SUV al gelekt.

Naast de beelden zijn er ook alvast wat specificaties naar buiten gekomen. Zo komt de Ford Mustang Mach-E in vier smaken op de markt. De kleinste actieradius is 340 kilometer, maar je kunt de opgepompte Mustang ook krijgen met 370, 435 of 480 kilometer aan rijbereik. In de VS kost het instapmodel 43.895 dollar en de topversie 60.200 dollar.

Versies

De instapversie – ‘Select’ genaamd – is er in een vierwielaangedreven en achterwielaangedreven variant. Het vermogen bedraagt zo’n 255 pk en je sprint in 6,5 tel van nul naar honderd in de achterwielaangedreven versie. De vierwielaangedreven Mach-E is een seconde sneller.

Een stapje boven de ‘Select’ staat de ‘California Route 1’ met een vermogen van 285 pk. In dik zes tellen schiet je van nul naar honderd, maar daarbij heb je ook de grootste actieradius, want 480 kilometer op één acculading is op papier haalbaar.

De ‘Premium’ is goed voor 337 pk en is te bestellen met achterwiel- of voorwielaandrijving en met een normale of verlengde actieradius. De Ford Mustang Mach-E komt ook als First Edition en GT op de markt.

In het interieur zien we weinig knoppen, maar wel twee digitale schermen. Het centrale scherm staat rechtop en is groot, een beetje zoals we van Tesla kennen.