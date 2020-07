Ford Mustang Mach-E 1400 imponeert met zeven elektromotoren

Ford Performance en RTR Vehicles hebben liefst 10.000 uur gestoken in de ontwikkeling van de Ford Mustang Mach-E 1400. Het prototype onderzoekt welke nieuwe materialen van waarde kunnen zijn voor Ford-modellen van de toekomst.



Ford kijkt niet op een elektromotor meer of minder bij de extreem krachtige Ford Mustang Mach-E 1400. Liefst zeven zijn er gemonteerd, waarbij de vooras er drie telt de achteras zelfs vier. Samen zijn ze goed voor een astronomisch vermogen van 1.419 pk. Het koppel noemt Ford nog niet, maar dat is zeker om ook van te watertanden. Hoe snel de auto is, houden de Amerikanen eveneens geheim.

Nieuwe materialen

Ford gebruikt de Mustang Mach-E 1400 om te kijken welke sportieve gekkigheden het kan uithalen met een extreem potente elektrische aandrijflijn, maar onderzoekt ook de nieuwste materialen. Zo is de ‘motorkap’ gemaakt van lichtgewicht organische vezels. Vanzelfsprekend is ook het nodige koolstofvezel aan boord. Ander opzienbarend feit: de downforce loopt op tot 1.000 kilo.

Exposure

De Ford Mustang Mach-E 1400 zal de komende tijd zijn opwachting maken rondom een race in Amerikaanse Nascar-series. En best kans dat we hem al rokend en driftend voorbij zien komen in een spectaculair filmpje.