Ford Mustang Mach 1 komt mogelijk naar Europa

De Ford Mustang Shelby GT350 legt nog dit najaar het loodje. De 500 pk sterke muscle car heeft al wel een opvolger in de Ford Mustang Mach 1. Met 487 pk aan vermogen is die versie haast net zo krachtig. En met een beetje mazzel komt die versie – in tegenstelling tot zijn broer – wél naar Europa.



De Ford Mustang Shelby GT350 is een Mustang zoals die bedoeld is. Een atmosferische 5,2-liter V8-krachtbron met een vermogen van 500 pk levert immers de power én het geluid die bij een Amerikaanse muscle car horen. De Ford Mustang Shelby GT350 is zelfs zo Amerikaans dat je de auto in Europa niet kunt krijgen.

Handgeschakelde zesbak

De productie van de achterwielaangedreven GT350 wordt dit najaar echter gestopt. Reden om in een hoekje te zitten huilen is er niet, diens opvolger is al bekend: de Ford Mustang Mach 1. Diens V8 is ook atmosferisch en met een vermogen van 487 pk zeker niet ondermaats te noemen. Het goede nieuws: die auto lijkt wereldwijd verkocht te gaan worden. En wel met een handgeschakelde zesbak.



De Ford Mustang Mach 1 onderscheidt zich van een Mustang GT met zijn sportievere voorkomen. De haaienneus voorzijde is goed voor flink extra aerodynamica, de nodige badges en striping zijn aangebracht terwijl er ook nieuwe wieldesigns leverbaar worden.