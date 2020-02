Ford GT wint nog verder aan vermogen

De Ford GT krijgt er voortaan 13 pk bij. Het vermogen, verkregen uit een 3,5-liter V6, komt zo uit op 660 pk. Bovendien introduceren de Amerikanen twee nieuwe edities: de Carbon Series en de Heritage Series.



De Ford GT gaat de komende jaren nog niet uit productie. Tot en met 2022 zal de iconische Amerikaan van de band blijven rollen. Om het met gemak nog een paar jaartjes vol te houden, heeft Ford besloten de 3,5-liter V6 iets meer vermogen te geven. Niet langer is 647 het maximum, maar 660 pk. Om die krachtigere motor optimaal zijn werk te laten doen wijzigde Ford de motorkap. Voortaan stroomt er de helft meer lucht naar binnen.



Nieuw uitlaatsysteem

Ford monteert vanaf direct een nieuwe Akrapovič uitlaatsysteem. Het systeem is van titanium en daardoor vier kilo lichter dan voorheen. Nieuw zijn ook de Ford GT Carbon Series en de Ford GT Heritage Series. Bij de Carbon Series kun je het koolstofvezel waaruit de auto is opgebouwd gewoon zien. In plaats van een laklaag is het behandeld met een bescherming om lang mee te gaan. Je kunt er ook nog racestrepen op laten zetten. Dan heb je de keuze uit zeven kleuren.

Ford GT Heritage Series

De Ford GT Heritage Series was al eerder leverbaar, maar niet met de huidige koolstofvezel wielen. Ook brengt Ford de Gulf-kleuren blauw en oranje net iets anders aan. Een extra zwarte streep voegde het toe. En het nummer 9 werd veranderd in een 6. Daarmee verwijst Ford naar de Le Mans-overwinning van de GT40 eind jaren zestig.