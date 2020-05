Ford en Fiat leveren virusvrije (politie)auto’s

Bij Fiat kun je voortaan het D-Fence Pack bestellen. Dan is je auto zo aangepast dat (corona)virussen nauwelijks een kans krijgen. Ford upgrade haar Amerikaanse politie-auto’s ook voor virusbestrijding, maar dan over-the-air.

Het coronavirus houdt niet van warmte. Zet je auto een flinke tijd in de lente- of zomerzon en je kunt virusvrij instappen. Maar als het buiten niet zo warm is dan wil je toch je auto snel kunnen ontsmetten, is de redenering van Fiat en Ford. Beide hebben daarom een paar slimmigheden bedacht.



Fiat levert voortaan het D-Fence Pack. Vink je dat aan op de optielijst, dan voorziet de Italiaanse autobouwer je auto van een luchtreiniger, koolstoffilter en UV-lamp. Lucht van buiten wordt zo perfect gereinigd voordat het de auto binnenkomt. De technologie die Fiat gebruikt wordt al langer toegepast door verschillende autofabrikanten – een HEPA-filter is een bekend fenomeen – maar het merk verpakt de bestaande technologie slim in het D-Fence Pack. De filters doen hun werk ook tegen zaken als pollen en micro-organismen, terwijl de UV-lamp het interieur virusvrij maakt. Als je de lamp aanzet, is er in een paar minuten tijd geen covid-19-deeltje meer te vinden. Heel prijzig is het D-Fence Pack niet, want voor 245 euro zit het op je Fiat, inclusief montage.



Over-the-air

Ford pakt het in Amerika net even anders aan. De Police Interceptor Utility SUVs die oom agent gebruikt, worden voorzien van een over-the-air software update. Na de update zijn de auto’s in staat om een kwartier lang een hete luchtstroom door de auto’s te blazen die 99% van de virussen doodt. ‘Interior Cabin Heat Soak’ noemt Ford de – samen met de Universiteit van Ohio ontwikkelde – update die zorgt voor een binnentemperatuur van 56 graden Celsius.



Beeld: Media.Ford.com