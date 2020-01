Flinke kapitaalinjectie: Lawrence Stroll stapt in Aston Martin

Aston Martin was al een tijdje op zoek naar een nieuwe investeerder en heeft die nu gevonden in F1-baas en miljardair Lawrence Stroll. De Canadees steekt bijna 600 miljoen euro in het Britse merk.



Aston Martin kwakkelt al een tijdje en dat doet menig autoliefhebber pijn. Een flinke zak geld was nodig om de toekomst weer wat rooskleuriger in te zien. Investeerders meldden zich dan ook bij de Britten, maar daarvan was Chinese Geely weer snel uitgekeken. De Canadese miljardair Lawrence Stroll bleek echter vanaf het begin enthousiast en bleef in de race om wat van zijn centen in het merk te steken. Marktanalisten meldden dat Aston Martin zeker 400 miljoen pond – zo’n 470 miljoen euro – nodig had, maar Stroll brengt 500 miljoen pond – ongeveer 595 miljoen euro – mee naar het hoofdkwartier.

Elektrificatie naar de achtergrond

Stroll verdeelt dat bedrag over aandelen en een extra kapitaalinjectie. De Canadees krijgt 16,7 procent van de aandelen in handen. Stroll neemt bovendien plaats in de bestuurskamer bij Aston Martin, waarbij de huidige topman Andy Palmer aanblijft. De komende tijd wordt er flink gesaneerd. Kostenbesparingen en een ontslagronde moeten het bedrijf weer kleur op de wangen geven. Ook gaat het businessplan van Aston Martin op de schop. De Valkyrie komt nog dit jaar, waarna eveneens de Valhalla spoedig moet volgen. De uitrol van haar elektrische modellen wordt naar achteren geschoven. Zo komt de elektrisch aangedreven RapidE er voorlopig niet en zal de herintroductie van het luxe Lagonda-merk niet voor 2025 een feit zijn.

F1-team

En er is nóg een belangrijke verandering. Het Formule 1-team van Stroll, Racing Point genaamd, zal onder de vlag van Aston Martin het racejaar 2021 ingaan. De sponsoring van het Red Bull-team van Max Verstappen wordt dan beëindigd.