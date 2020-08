Fiscaalvriendelijk: de Jaguar I-Pace EV320

De Jaguar I-Pace EV400 is goed ontvangen in Nederland. Maar met een prijskaartje van 81.855 euro is hij ook voor de zakelijke rijder best duur. De EV320 is daarom een welkome nieuwe variant die de vanafprijs flink laat zakken.



Audi presenteerde al een ‘light-versie’ van haar e-tron en nu kopieert Jaguar dat kunstje voor haar I-Pace. Waar Audi de e-tron 50 naast het sterkere introductiemodel parkeerde, daar komen de Britten met de EV320. Zoals de naam al doet vermoeden is er niet 400 pk aan boord, maar slechts 320 pk. Ook het koppel loopt terug. In plaats van 696 Nm moet je het doen met 500 Nm. Hoewel een flink stuk minder sportief, weet de Jaguar I-Pace EV320 nog altijd raad met sprintjes. In 6,4 tellen schiet je van nul naar honderd. In de EV400 doe je ruim 1,5 seconden minder over die klassieke acceleratie.

Minder pit, zelfde actieradius

Wat Jaguar uitstekend heeft begrepen dat elekrische (zakelijke) rijders best wat willen inleveren in rijdynamiek, maar liever niet op het gebied van actieradius. De EV320 kent dus hetzelfde rijbereik als de EV400; 470 kilometer. De goedkopere variant heeft namelijk hetzelfde 90 kWh-accupakket aan boord. Snelladen kan met 100 kW en driefaseladen – thuis bijvoorbeeld – met 11 kW. Ook die waarden zijn gelijk aan die van de Jaguar I-Pace EV400.

Flinke prijsdaling

De vanafprijs scheelt echter aanzienlijk. De EV400 is met 81.855 euro best een kostbaar model, terwijl de EV320 al bij 65.990 euro start. Voor de zakelijke rijder is dat goed nieuws, omdat er de lage bijtelling van 8% geldt tot een cataloguswaarde van 45.000 euro. Daarboven wordt het reguliere tarief van 22% gerekend. In 2021 geldt een bijtelling van 12% over de eerste 45.000 euro.

Extra’s

De Jaguar I-Pace EV320 is te bestellen met het Business Pack. Dat pakket kost 3.000 euro en voorziet in 20-inch lichtmetalen wielen, een extra touchscreen, stoelverwarming en een elektrisch bedienbare achterklep. Wil je een EV320 met alles erop en eraan, dan kom je bij de HSE uit. Dan betaal je 81.110 euro, maar dat is nog altijd goedkoper dan de basisversie van de EV400.