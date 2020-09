Fiat Dino Spider (1968): Meesterzet

De Fiat Dino Spider werd geboren uit noodzaak, maar bleek een meesterlijke zet. Uit het huwelijk tussen twee grootse Italiaanse autobouwers ontstond een fraaie cabriolet, met in het vooronder niets minder dan een volbloed racemotor. Voor CARROS Magazine – nu in de kiosk – stapte Yuri van Koeveringe in.



De geschiedenis achter de Fiat Dino Spider is even mooi als meeslepend. Ferrari had de auto immers nodig als voorwaarde om autosport te mogen bedrijven. Het moest vijfhonderd straatlegale modellen met V6-motor hebben rondrijden en kon die zelf niet bouwen. Het toonaangevende Fiat kon dat wel.

‘A poor man’s Ferrari’

De Fiat Dino Spider debuteerde in 1966 op de Motor Show van Turijn en werd al snel bekend als de ‘A poor man’s Ferrari’. Anderen noemde het ‘A rich man’s Fiat’. Feit was dat de noodgedwongen samenwerking tussen de Italiaanse automerken een succes was. Er kwam een Coupé en een opvolger. Pas in 1973 stopte de productie. Er waren toen 7.803 Fiat Dino’s gemaakt, waarvan driekwart Coupés.

Familietrots

De Dino waar Yuri mee mocht rijden stamt uit 1968. Een prachtexemplaar, want de eerste eigenaar – een Italiaanse familie – had hem meer dan een halve eeuw vertroeteld. Ook onze testredacteur is snel verliefd. “Dan stappen we in. De stoelen zijn comfortabel, net als de rijervaring, zou snel blijken. De V6 slaat direct aan en produceert een mechanisch geluid dat prachtig combineert met de donkere brom uit de dubbele uitlaten.”

Het is het pure rijden wat Van Koeringe zo aanspreekt: “De Fiat Dino Spider is nog een echte auto: álles leunt op de schouders van de man achter het stuur. En dat is heerlijk verfrissend.”

