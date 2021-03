Ferrari-rosso en British racing green: iconische lakkleuren

Een Ferrari; die moet rood zijn. En zijn er meer merken of modellen die je het liefst in een bepaalde kleur wilt hebben. Een korte rit langs de regenboog aan modelkleuren.



Het diep groen dat je op bijvoorbeeld op de Jaguar D-Type vindt, is British Racing Green. Zoals de naam al aangeeft is het dé internationale racekleur van Groot-Brittannië. Zowel Jaguar als Aston Martin haalden de kleur regelmatig van stal; vanwege de historie én omdat het gewoon goed staat.

Groentinten

Als je snel kijkt, heeft British Racing Green wel wat weg van het Highland Green van de iconische Ford Mustang Bullit uit 1968, een kleur die een paar jaar geleden werd afgestoft voor de ’50th Anniversary Ford Mustang Bullitt’. Andere modellen zijn weer zeer gewild in gifkikkergroen, bewijst de Mercedes-AMG GT R in Green Hell Magno.

Sinaasappeltjes-oranje

Een Audi RS6 bestelde je een lange tijd het liefst in het Nogaro blauw. Ook heeft Audi nog Imola Yellow in de aanbieding. En een Bugatti hoort in het Bleu de France te zijn. BMW kleedt zijn 1 Serie graag uit in sinaasappeltjes-oranje, of Valencia Orange zoals het heet. BMW staat ook bekend om haar Estoril-blauw, bij voorkeur in combinatie met de Z4. En een gedistingeerde heer als de Aston DB5 moet je in het Silver Birch hebben.



Niet iconisch, wel behoorlijk opvallend is de ‘Neon Nights’-collectie van Rolls-Royce.