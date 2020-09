Ferrari Omologata: one-off met een piepklein vleugje 812 Superfast

Ferrari bouwt van tijd tot tijd speciale one-offs. Ditmaal sloofde het zich twee jaar uit voor een Europese klant die zijn eigen versie van de 812 Superfast wilde. Nou ja, alleen de voorruit en koplampen zijn geleend.



Als je echt een groot Ferrari-fan bent – en waarschijnlijk grootafnemer – dan mag je als je het heel lief vraagt bij Ferrari je eigen auto laten ontwerpen. Dat gebeurt zo zelden, dat er sinds 2009 nu tien van dergelijke V12’s verschenen. Herinnert u zich bijvoorbeeld de P540 Superfast Aperta nog?

Mix van invloeden

Twee jaar geleden zette Ferrari de handtekening onder de eerste schets van de Ferrari Omologata en sindsdien is het flink aan het carrosseriebouwen geslagen. Echt elk onderdeel van de 812 Superfast werd aangepast, op de koplampen en voorruit na. Ferrari kreeg de opdracht van de Europese klant – zijn of haar naam is vanzelfsprekend niet wereldkundig gemaakt – om bij het ontwerp te kijken naar het raceverleden van het merk maar ook naar moderne architectuur. Oh ja, een paar science fiction-referenties mochten er ook wel inzitten.

Rood van buiten, blauw van binnen

Hoewel die stijlen en invloeden op het oog haast niet te combineren zijn, maakte het ontwerpteam onder leiding van Flavio Manzoni er een fraai eindresultaat van, gespoten in Rosso Magma. Opvallend accent zijn de lamellen aan de achterzijde als vervanging van de achterruit. Binnen zijn blauwe stoelen aangebracht die verwijzen naar de race-auto’s uit de jaren zestig. Metalen delen van het dashboard en op het stuurwiel zijn afgewerkt met een verfeffect die doen denken aan de 250 LM en 250 GTO, net als de speciale deurhendels op de Ferrari F1 brug.