Ferrari hard op weg naar goede jaarcijfers

In de Formule 1 is het gehoopte succes niet behaald dit jaar, maar buiten het circuit doet Ferrari het voorbeeldig. De kwartaalcijfers zijn in orde en ook de jaarcijfers lijken er prima uit te gaan zien.



Ferrari voorspelde eerder een operationeel resultaat van 1,2 tot 1,25 miljard euro voor 2019, maar stelt die verwachtingen nu bij tot zeker 1,27 miljard euro. De Italianen baseren zich op een goed derde kwartaal waarin het 311 miljoen euro winst aantekende.

Achtcilinders

In het derde kwartaal leverde het merk liefst 2.474 auto’s af en dat betekende een groei van 9,4 procent. De achtcilinder modellen deden het daarbij net iets beter dan de twaalfcilinders. De Ferrari Portofino en 812 Superfast deden het bijzonder goed.

15 modellen in 3 jaar tijd

Ferrari gaat de komende tijd door met het introduceren van nieuwe modellen. Met de komst van een nieuw model dat volgende week wordt onthuld, staat de teller dit jaar al op vijf. Tot aan 2022 komen daar nog zeker tien modellen bij, want Ferrari beloofde 15 nieuwe auto’s in de periode 2019-2022.