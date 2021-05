Ferrari 812 Competizione: 830 pk en vierwielbesturing

Boven de 800 pk sterke Ferrari 812 Superfast komt de 812 Competizione te staan: 30 pk meer vermogen, een verbeterde aerodynamica én vierwielbesturing.



De achterwielaangedreven Ferrari 812 Competizione en Competizione A – kort voor Aperta – doen het niet rustig aan. Uit de 6,5-liter V12 motor haalt Ferrari immers 830 pk en daarmee is het de krachtigste motor ooit van het merk. Eveneens opzienbarend is het toerental per minuut waarbij het maximale vermogen vrijkomt: 9500 omwentelingen zijn nodig. Niet voor niets paste het merk het in- en uitlaatsysteem, cilinderkoppen en oliepomp aan. De Italianen combineren de krachtbron met een snelschakelende zeventraps automaat met dubbele koppeling.

Aerodynamica

De Competizione – 38 kilo lichter dan de reguliere 812 Superfast – klieft sneller door de lucht dankzij een flink aantal aerodynamische aanpassingen. De achterzijde ‘timmerde’ Ferrari voor de stroomlijn helemaal dicht. Ook paste het de luchtinlaten in de neus aan, vergrootte het de achterspoiler en verkleinde het de openingen in de bodemplaat. De downforce neemt in totaal met 80 kilo toe bij rijsnelheden van 200 km/u.

Vierwielbesturing

De topsnelheid van 340 km/u bereik je via een aantal zeer rappe tussenstappen. Van nul naar honderd verloopt in 2,85 seconden. En in 7,5 seconden tik je al 200 km/u aan. Toch weer een krappe halve tel sneller dan Superfast. Het bochtengedrag belooft een stuk beter te zijn dankzij de aanwezigheid van vierwielbesturing. Verder keek Ferrari nogmaals naar haar Side Slip Control.



Ferrari bouwt 999 exemplaren van de Ferrari 812 Competizione en 599 stuks van de Aperta. Alle exemplaren van beide varianten zijn echter al vergeven.