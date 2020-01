Faraday Future wil de strijd aan gaan met het vliegtuig

Net zoals in de rest van de wereld wordt er veel gevlogen in de VS. Ook de 435 kilometer tussen Los Angeles en Las Vegas gaat vaak per vliegtuig. Faraday Future denkt dat het anders kan.



Faraday Future moest de zoveelste Tesla-concurrent worden. Maar zelfs met haar futuristische debuutmodel, de FF-91, werd er maar weinig klaargespeeld door de Amerikanen in Chinese handen. Miljarden dollars werden verspeeld en Faraday Future leek dood en begraven. Maar deze week bleek tijdens de consumentenelektronicabeurs CES dat Faraday Future nog springlevend is. De FF-91 is nog altijd het debuutmodel en de autobouwer is nog altijd ambitieus. Anders geef je de volledig elektrisch aangedreven FF-91 geen 1.050 pk aan vermogen mee en nog een aantal in het oog springende specificaties.



Beenruimte

Misschien wel de opvallendste ‘feature’ van de Faraday Future FF-91 is de enorme ruimte achterin. De stoel kan zo ver naar achteren, dat het je met gemak een dutje kunt doen. Ook zit de FF-91 vol met gezichtsherkenning om de achterpassagier het zo makkelijk mogelijk te maken. Juist vanwege de beenruimte en de luxe vergelijkt Faraday Future een ritje achterin in de FF-91 met de business class in een vliegtuig. Om die reden is het van plan om haar modellen in te zetten als alternatief voor het vliegtuig. In de VS wil het een chauffeursdienst starten voor de rit tussen Los Angeles en Las Vegas. De 435 kilometer afstand blijkt van deur tot deur net zo snel te doen als per vliegtuig en bovendien kan de elektrisch rijdende FF-91 de rit prima aan zonder tussentijds opladen. Bij een proefrit tussen de twee steden arriveerde het in Las Vegas met nog 160 kilometer aan actieradius. Vanzelfsprekend is de bedoeling dat op termijn autonome auto’s worden ingezet.