EV-laadpas kopiëren is simpel, toch lijkt ‘laadfraude’ plegen lastig

Uit onderzoek van de NOS is de laadpas van de elektrische auto makkelijk te kopiëren. Toch is het maar de vraag of er grootscheepse fraude wordt gepleegd.



Het kopiëren van een laadpas is een fluitje van een cent. Een smartphone met een speciale app én een lege laadpas is alles wat je als fraudeur nodig hebt. In één tel kopieer je het digitale serienummer en kun je gratis laden. De passen blijken immers niet beveiligd.



Of er in de praktijk vaak laadfraude wordt gepleegd, is nog maar de vraag. Om te beginnen is het lastig om ongemerkt een laadpas van een ander te kopiëren, al zullen gewiekste kwaadwillenden ongetwijfeld een manier vinden. Vervolgens zouden ze dan kunnen gaan laden, maar daar is vanzelfsprekend een laadpaal voor nodig. En daar hangt bijna altijd een camera. Het is zo simpel te achterhalen wie er met een gekopieerde pas laadt. Bovendien ben je niet in een minuutje klaar met laden, wat de pakkans alleen maar groter maakt.