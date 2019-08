Europese Gigafactory Tesla mogelijk dicht bij Nederlandse grens

Volgens de Duitse krant Rheinische Post onderzoekt Tesla locaties in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Ook Nedersaksen wordt genoemd. Beide deelstaten grenzen aan Nederland.



De kans dat de Europese Gigafactory van Tesla in Nederland komt te staan is niet zo groot, toch blijven Elon Musk & Co niet zo ver heel ver van huis, als we de laatste berichten mogen geloven. Volgens de Duitse krant Rheinische Post ziet Tesla veel mogelijkheden in een locatie in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Momenteel doet het Amerikaanse bedrijf onderzoek naar een geschikte bestemming in de deelstaat die aan ons land grenst.

Gigafactory aan de Eems

Eerder al noemde een andere krant – Nordwest Zeitung – Nedersaksen als een ideale deelstaat voor de gigantische productiefaciliteit van Tesla. Volgens de krant zou de havenstad Emden, de Duitse buurman van Delfzijl, grote kans maken. Iets hoger stroomopwaarts behoort ook nog tot de mogelijkheden, aldus de Nordwest Zeitung.



In juni had Tesla-topman Elon Musk Duitsland al genoemd als meest waarschijnlijke locatie voor zijn Gigafactory.