Europese Gigafactory Tesla komt in de buurt van Berlijn

Al jaren lang werd er reikhalzend naar uitgekeken waar de Europese Gigafactory van Tesla zou neerstrijken. Topman Elon Musk heeft eindelijk bekend gemaakt dat het Duitse Berlijn de gelukkige is.



Zo zie je maar. Leek er alles op te wijzen dat de Europese Gigafactory van Tesla in de deelstaten Saarland of Nedersaksen gebouwd zou worden, besluit het altijd verrassende Tesla toch anders. De auto- en batterijfabriek komt wél naar Duitsland, maar komt in Brandenburg Woidke te staan. Dichtbij Berlijn, dus. De Gigafactory moet zeker 10.000 banen opleveren. Tesla opent bovendien een design- en ontwikkelings centrum in de buurt van de nieuwe Berlijnse luchthaven.

In 2021 in gebruik

De Gigafactory moet in 2021 al in gebruik zijn om de Model 3 en de aankomende Model Y van de band te laten rollen. De keuze voor Duitsland is zowel logisch als opvallend, aldus analisten. De kosten van arbeid en energie zijn in Duitsland immers hoog. Daar staat tegenover dat Tesla zich begeeft in het hart van de wereldwijde productie van luxemodellen, in een land waarin het vooralsnog draait om verbrandingsmotoren en waarbij de overheid zich richt op een schone, groene economie.

In China is onlangs een Gigafactory in Shanghai verrezen. In slechts 168 dagen werd die fabriek gebouwd.