Europese autofabrieken starten langzaam weer op

Nu in China de autoverkopen weer op gang komen en sommige Europese landen de ergste viruspiek hebben gehad, gaan de eerste autofabrieken binnenkort weer open.



Bij Audi willen ze op 20 april weer aan de slag. De fabriek in het Duitse Neckarsulm moet dan weer open gaan en ook in Brussel staat een productie-herstart op het programma. Dat zou betekenen dat er weer Audi’s A4, A5, A6, A7, A8 en de e-tron van de band gaan rollen.



Groen licht in Europa…

Eveneens op 20 april wil Daimler zijn fabrieken in Sindelfingen en Bremen herstarten. De eerste tijd werken de fabrieksarbeiders echter kortere uren. Fiat Chrysler (FCA) is van plan om haar Italiaanse productiefaciliteiten weer op gang te brengen. Wanneer dat precies zal zijn, is nog onbekend. Echter lijkt het erop dat de nationale lockdown in het door het coronavirus zwaar getroffen Italië op 13 april afloopt. De fabrieken die weer open gaan zullen zich aan zeer strikte richtlijnen moeten houden.



…rood sein in de VS

In Amerika zit heropening er nog even niet in. Toyota zal niet voor 1 mei weer auto’s gaan produceren nu het coronavirus enorm woedt in de VS. Ook BMW blijft de productie staken in de VS en in Europa omdat het nog geen aantrekkende vraag ziet.