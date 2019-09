De Amerikaanse start-up Rivian – onder meer bekend van haar elektrische R1T en R1S – kreeg eerder al een flinke kapitaalinjectie van webwinkel Amazon. Nu bestelt de webgigant liefst 100.000 grote bedrijfswagens bij de Tesla-concurrent.



Eerder dit jaar investeerde Amazon liefst 440 miljoen dollar in Rivian. Met het geld moest de productie van haar eerste modellen in gang gezet worden. Rivian presenteerde immers al de R1T en R1S, waarbij de eerste een elektrische pick-up truck is en de tweede een SUV met stekker.

Skateboard-chassis

Amazon koos Rivian onder meer uit om haar innovatieve karakter. Het bedrijf bouwt namelijk haar elektrische auto’s op op basis van een skateboardchassis in tegenstelling tot de gangbare ‘body-on-frame’-bouwwijze. Dat betekent dat alle mechanische componenten – batterijpakket, luchtvering en aandrijflijn – zijn ondergebracht in het chassis. Het voordeel is dat het zwaartepunt van de auto’s laag is, waardoor ze sportieve rij-eigenschappen hebben.

Mega-order

De tweede investering die Amazon in Rivian doet is veel groter, want het gunt het bedrijf een mega-order. Tot aan 2030 mag het grote elektrisch aangedreven bestelbussen bouwen voor de webwinkel, liefst 100.00 stuks in totaal. De eerste 10.000 exemplaren moeten over drie jaar al gaan rondrijden met Amazon-pakketjes aan boord. Voor Amazon is het belangrijk om over te stappen op elektrisch vervoer omdat het zo brandstofkosten kan besparen én omdat ze elke milieuzone in binnensteden mogen betreden.

Productiestart

Rivian start binnenkort de productie van haar R1T en R1S in de voormalige Mitsubishi-fabriek in de Amerikaanse staat Illinois. Het wil in 2025 tot 60.000 auto’s per jaar van de band laten rollen. Dat moet geen probleem zijn, omdat de fabriek een capaciteit van 350.000 eenheden per jaar heeft. Rivian kan dus even vooruit, al wordt het met de mega-order van Amazon een merk om rekening mee te houden.