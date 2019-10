En dat is nummer drie. Porsche Taycan 4S brengt vanafprijs naar 109.900 euro

Na de duurdere Taycan Turbo en Turbo S komt Porsche nu met de Taycan 4S. De batterij heeft met 79,2 kWh een kleinere capaciteit en daarmee is de scherpe vanafprijs van 109.900 euro verklaard.



De Porsche Taycan staat per januari in drie smaken in de showroom, want dan krijgen de Turbo en Turbo S er een broertje bij in de Taycan 4S. Laatstgenoemde wordt het voorlopige instapmodel en kost net geen 110 mille.

Minder power

De Porsche Taycan 4S krijgt van huisuit een batterijpakket mee met een capaciteit van 79,2 kWh. Dat is minder dan de 93,4 kWh waarover de Turbo en Turbo S beschikken. Ook komen de elektromotoren tot een vermogen van 530 pk in overboost-functie en dat is flink minder dan de 680 pk van de Turbo en 761 pk van de Turbo S. Je knalt dan ook niet in 2,8 tellen van nul naar honderd zoals in de Turbo S, maar in 4,0 seconden. Nog steeds bijzonder rap, maar de echte sensatie ontbreekt. De actieradius bedraagt 407 kilometer volgende de WLTP-cijfers.

Opvallend: upgrade mogelijk

Wil je de stap kleiner maken naar de Taycan Turbo en Turbo S, dan kun je de Porsche Taycan 4S ook laten voorzien van de Performance Battery Plus van de Taycan Turbo en Taycan Turbo S. Het vermogen klimt dan naar 571 pk en het rijbereik naar 463 kilometer. Best wel bijzonder dat Porsche die optie aanbiedt, wat goed beschouwd creëren ze zo een vierde variant.

Kenmerkende looks

Op uiterlijk gebied is de Taycan 4S makkelijk te onderscheiden van de Turbo en Turbo S. Porsche monteert namelijk S Aero-velgen en rode remklauwen. De voorspoiler ziet er bovendien anders uit en ook de zijskirts en zwarte diffuser achter hebben een eigen looks.