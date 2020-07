Elfjarige Rolls-Royce Ghost krijgt opvolger

De beste verkopende Rolls-Royce? Dat is al jaren de Ghost. Maar die Ghost raakt al behoorlijk bejaard en daarom kondigen de Britten een gloednieuwe generatie aan.



Meer dan drie lijnen zijn het niet, maar met bovenstaande tekening laat Rolls-Royce weten dat de Ghost een opvolger krijgt. De huidige Ghost gaat al elf jaar mee, dus de Britten zijn geen moment te laat. De Ghost is een belangrijke auto voor Rolls-Royce want het is een heuse verkooptopper. Dat de ‘baby-Phantom’ zo goed verkoopt dankt de auto aan zijn compactere formaat. Je hebt wel een echte Rolls-Royce op de oprijlaan staan – compleet met alle luxe – maar dan eentje die wat praktischer is en een stuk betaalbaarder. Al is dik 350.000 euro niet bepaald een koopje.



De eerste echte beelden van de nieuwe Rolls-Royce Ghost volgen dit jaar nog. Vrijwel zeker is dat de nieuwe generatie zijn aangepaste BMW 7-onderstel inwisselt voor het Architecture of Luxury-platform waar de grotere Phantom op staat.