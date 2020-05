Elektronica maakt flinke opmars in de auto, becijfert consultancybureau Deloitte

Volgens een rapport van consultancybureau Deloitte wordt elektronica steeds belangrijker in auto’s. De kosten van een auto worden inmiddels voor 40% bepaald door de elektronica.

Dik vijftien jaar geleden was het nog best bijzonder als een auto beschikte over parkeersensoren of zij-airbags. Op ongeveer 1 op de 5 modellen kon je zulke snufjes vinden. Inmiddels is zeker 80% van de auto’s uitgerust met zaken als stabiliteitscontrole en blindehoekdetectie. Mede dankzij de nodige veiligheidssystemen en rijhulpen bestaat een gemiddelde auto tegenwoordig uit heel veel elektronica. Volgens een rapport van consultancybureau Deloitte gaat liefst 40% van het aankoopbedrag van een nieuwe auto op aan elektronische apparatuur aan boord. En dat aandeel groeit voorlopig door. Digitale schermen, technieken die autonoom rijden mogelijk maken en andere technologie zorgen ervoor dat in 2030 zeker 45% van de aankoopprijs wordt gebaseerd op de aanwezige elektronica.

Statista gaat zelfs nog verder en denkt dat in 2030 de helft van het aankoopbedrag van een nieuwe auto bepaald wordt door de waarde van de elektronica aan boord. In 2010 was dat nog 35% en in 1970 slechts 5%, aldus het cijferbureau.