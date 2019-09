Elektrische Volkswagen ID.3 R laat Golf GTI de hielen zien

De deze week onthulde Volkswagen ID.3 komt er in de toekomst ook als sportieve R versie. En die zal de Volkswagen GTI stof doen bijten.

Deze week beleefde de Volkswagen ID.3 zijn wereldpremière op de IAA van Frankfurt. De volledig elektrische auto is een belangrijke stap in de elektrificatie van het modelgamma van de Duitsers, want de komende jaren wordt een complete ID-familie geboren. Bij zijn introductie halverwege komend jaar is de ID.3 leverbaar met een keuze uit drie batterij-varianten, die reikwijdtes van 330 tot 550 kilometer mogelijk maken.

Golf

Volkswagen gaat er vanuit dat de elektrische auto binnen afzienbare tijd mainstream wordt. Niet toevalligerwijs vergelijkt het de Volkswagen ID.3 met de populaire Volkswagen Golf. Beide auto’s zijn ongeveer even groot, waarbij de ID.3 veel meer binnenruimte heeft.

Toekomst

Als de vergelijking met de Golf toch wordt gemaakt; in navolging van de Golf GTI komt er op termijn ook een sportieve versie van de ID.3 aan. Wanneer die ID.3 R precies verschijnt is nog onbekend, maar zeer waarschijnlijk is de sportieve variant een stuk rapper dan de Golf GTI nu. De verkoopdirecteur van Volkswagen Jurgen Stackmann zei al: “Als er een toekomst is voor R dan is die elektrisch. Dat is duidelijk. Het zal niet volgend jaar worden, omdat we moeten definiëren wat R betekent in de elektrische wereld.” Volkswagen wil ook niet te snel met een ID.3 R komen omdat momenteel de combinatie van een flinke range en veel sportiviteit lastig is.