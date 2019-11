Elektrische Bollingers maken oversteek naar Europa

De elektrische werkpaarden van het Amerikaanse Bollinger – B1 en B2 genaamd – zullen ook in Europa worden verkocht.

Je moet wel van hoekig houden, maar dan zijn de Bollinger B1 – een SUV – en de B2 – een pick-up truck – interessante modellen voor wie een auto zoekt die het zware werk niet schuwt. Het vermogen van de volledig elektrische krachtpatsers loopt immers op tot 620 pk. De laadcapaciteit is 2.359 kilo en de Bollingers mogen ruim 3.400 kilo trekken. Eveneens heel handig: een laadvloer van 4,90 meter. Schuif het voorste luik open en tussen de stoelen door kun je desnoods boomstammen vervoeren.

Werkpaarden

In de VS worden de Bollinger B1 en B2 gebouwd onder de Klasse 3 van de truck-certificering. Daarmee vallen de modellen in de hoogste categorie van lichtgewicht trucks. In Europa zullen de Bollingers dus waarschijnlijk ingezet worden door professionals op zoek naar een echt werkpaard. Sprintjes trekken kunnen de B1 en B2 echter ook. Dankzij elektromotoren op voor- en achteras sprinten de vierwielaangedreven modellen desgewenst in 4,5 tel van nul naar honderd. De elektrische actieradius bedraagt 320 kilometer.

Volop interesse

Er is veel vraag naar de Bollinger B1 en B2, want volgens Bollinger Automotive hebben al 30.000 geïnteresseerden zich gemeld. Dat zullen niet allemaal kopers zijn, maar toch. Per jaar kan de Bollinger-fabriek tot 1.500 modellen aan en voor het eerste half jaar zijn alle orders al vergeven. Wat de Bollinger B1 en B2 in Europa moet gaan kosten is nog onbekend, maar aangezien ze in de VS al 125.000 dollar moeten opbrengen, zullen het geen koopjes zijn. De modellen worden vanaf 2021 op ons continent verwacht.