Elektrisch rijden: heeft accupakket verwisselen de toekomst?

In China is de Nio ET7 gepresenteerd. Binnen afzienbare tijd moet de elektrische sedan ook leverbaar worden met een verwisselbaar accupakket. Slim, maar heeft die technologie eigenlijk toekomst?



Elektrisch rijden is in China populair, mede dankzij de stevige overheidsstimulansen. Een investering van 50 miljard dollard heeft er onder meer voor gezorgd dat het Aziatische land meer dan 400 fabrikanten van elektrische auto’s kent. Een groot deel produceert hoofdzakelijk voor de lokale markt. Een van de merken die aan de weg timmert is Nio. Het bedrijf viert dit jaar pas haar zevende verjaardag, maar denkt nu al een echte Tesla-concurrent op de markt te zetten in de vorm van de ET7. De elektrische sedan valt met een vanafprijs van omgerekend 56.000 euro in de luxere klasse en biedt een actieradius aan van 500 kilometer (70 kWh-versie ) of 700 kilometer (100 kWh-versie ). Ook een 150 kWh-versie lijkt op komst en die moet een rijbereik van liefst 1.000 kilometer overleggen.

Netwerk van wisselstations

Dankzij zijn behoorlijke actieradius hoeft de ET7 bij de meeste gebruikers niet dagelijks aan de oplader, toch werkt Nio ook aan een accuwisselsysteem. Als het batterijpakket leeg dreigt te raken rijd je voortaan niet naar een laadpaal, maar naar een accuwisselstation, is de gedachte. Daar wisselt een robot in drie minuten volautomatisch het accupakket. Aan het einde van 2021 moet China zeker 500 van die gespecialiseerde wisselstations tellen.

Snelladen als concurrent

Het idee van de ‘battery swap’ was eerder al opgekomen in het brein van Elon Musk, topman van Tesla. Sinds 2013 voerde het bedrijf proeven uit met accuwisselstations. En hoewel Tesla in slecht 90 seconden een batterij kon vervangen, ging in 2015 een streep door het project. De eigen snellaadstations bleken prima opgewassen tegen het batterijwisselingen. “De Superchargers zijn snel genoeg. Als je van Los Angeles naar San Francisco rijdt en onderweg wilt stoppen om de benen te strekken en om iets te eten, is je auto al genoeg opgeladen tegen de tijd dat je daarmee klaar bent,” zei Musk toentertijd. En daarmee lijkt de topman van Tesla een belangrijk punt aangekaart te hebben; de batterijwissel lijkt alleen van waarde voor mensen die op één dag vele honderden elektrische kilometers maken. En dan nog is het snellaadstation meestal de beste oplossing.

Batterij leasen

Daarbij moet wel worden aangetekend dat snelladen in 2015 in de VS gratis was en het accupakket verwisselen tussen de 60 en 80 dollar zou kosten. De Chinese oplossing lijkt vooral een manier om elektrisch rijden goedkoper te maken. Je kunt dankzij de batterijwissel ook kiezen voor een budgetvriendelijke EV met een beperkte actieradius. Verder maakt de constructie het mogelijk om een batterij te leasen. Door de elektrische auto te kopen zonder accu en te betalen per gereden kilometers in de vorm van een gehuurd batterijpakket, zouden de kosten beperkt kunnen blijven.