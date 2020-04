Elektrisch aangedreven Mercedes-Benz EQS komt er ook als AMG

In 2022 brengt Mercedes-Benz de elektrische evenknie van haar S-Klasse op de markt: de EQS. De limousine met gebogen daklijn zal daarna ook als AMG-versie komen, met een vermogen van meer dan 600 pk.

Vorig najaar presenteerde Mercedes-Benz de VISION EQS concept car. De uiterst luxe EQS is de voorbode op een elektrische variant van de bekende S-Klasse. De Duitsers hebben er meteen maar een blikvanger van gemaakt met zijn 24-inch wielen, tweekleurige lak en vooraanzicht met enorme LED-matrix grille. Of die auto in 2022 in precies dezelfde vorm in productie gaat, is nog onbekend.



Als op een jacht

Volgens Mercedes-Benz is de auto uitstekend geschikt als luxe limousine doordat het slim weggewerkte batterijpakket resulteert in een bijzonder ruim interieur. Het design van het interieur vindt inspiratie in dat van luxe jachten. “De cockpit omvouwt de inzittenden als het dek van een boot”, aldus het merk.

AMG

Dankzij een vermogen van 475 pk overlegt de Mercedes-Benz EQS prima prestaties. De sprint van nul naar honderd verloopt in 4,5 seconden. De actieradius moet een flinke 700 kilometer bedragen. Na de basisversie volgt er ook nog een AMG-variant. Die zal het doen met minimaal 600 pk, aldus de eerste aanwijzingen.