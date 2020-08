Elektrificatie zet Audi TT en R8 in huidige vorm op een zijspoor

Nu Bram Schot Audi heeft verlaten waait er een nieuwe wind door het bedrijf. De nieuwe topman Markus Duesmann houdt het huidige modelgamma kritisch tegen het licht. En dat betekent slecht nieuws voor de Audi TT en R8.



De Nederlander Bram Schot was als topman van Audi al erg in de weer met kostenbesparingen, maar zijn opvolger heeft ten gevolge van de coronapandemie nog meer behoefte om het dubbeltje nog eens om te draaien. Markus Duesmann kijkt onder meer naar het modelgamma van de Duitsers en daarin lijken de Audi TT en R8 hun leven niet zeker. Althans, niet met een brandstofmotor onder de kap.

Autocar weet immers te melden dat beide sportmodellen worden afgestoft en als elektrisch aangedreven modellen de toekomst ingaan. Of ze dezelfde naam zullen hebben of alleen het sportieve DNA van hun voorgangers, is vooralsnog niet duidelijk.

Samenwerking

Volgens Autocar ligt het ook voor de hand dat Audi nauwer samen gaat werken met concerngenoot Porsche. Vooral op het gebied van auto-platformen zou er veel winst te behalen zijn. Zo zal een toekomstige elektrisch aangedreven Audi Q5 kunnen profiteren van de basis van de nieuwe Porsche Macan, is de redenering. De Porsche Macan is vanaf 2022 alleen nog met elektromotor te verkrijgen.

Elektrificatie

Audi zet vooral in op elektrificatie de komende jaren. Zeker dertig modellen voorzien van een elektromotor worden er verwacht binnen vijf jaar tijd, waarvan tweederde volledig elektrisch is. Volgend jaar laat de Audi Q4 Sportback e-tron zich bijvoorbeeld zien en zelfs Audi Sport waagt zich aan krachtpatsers op stroom.