Eindelijk! De BMW M3 komt er ook als Touring

Over een paar weken toont BMW haar gloednieuwe M3. In aanloop naar die onthulling komt het merk met opvallend M3 nieuws; in 2022 introduceren de Duitsers een heuse M3 Touring.

In september krijgen we de BMW M3 Sedan en de BMW M4 Coupe te zien. Volgend jaar wordt de BMW M4 Convertible eraan toegevoegd. Alle smaken zijn dan goed vertegenwoordigd zo op het eerste gezicht, maar toch ontbreekt – het is traditie bij BMW – een stationwagon. Die Touring komt er voor het eerst in de historie wel aan. In (waarschijnlijk het najaar van) 2022 is de BMW M3 Touring een feit. En dat is bijzonder binnen de modelreeks, maar ook het algemeen voor BMW. Ook de grotere M5 is pas twee keer als als Touring-variant verschenen. Tijdens de tweede generatie (1992) en de vierde (2007), werden een overmacht aan sportiviteit gekoppeld aan een zee aan ruimte.

Concept

Rond de eeuwwisseling liet BMW echter wel al een studiemodel zien op basis van de derde generatie M3. Die snelle Touring kwam niet veel verder dan een aantal testkilometers.



Opvallend is dat BMW nu al zelf de M3 Touring aankondigt – ‘de M3 Touring is nog altijd in de vroeg stadium van zijn tweejarige ontwikkelingsproces’ – maar blijkbaar wil het merk door het nieuws wereldkundig te maken de hype lekker opstoken. De verwachting is dat de eerste BMW M3 Touring ooit een zescilinder M TwinPower turbo krachtbron aan boord heeft.