Eerste volledig elektrische Lexus toont zich in oktober

Niet in september in Frankfurt, maar een maandje later presenteert Lexus haar eerste elektrische model. In Tokio tonen de Japanners een compacte concept car, zo is de verwachting.

Best slim van Lexus om niet in Frankfurt, maar pas in Tokio haar eerste elektrische auto te tonen. De kans om de ster van de show te worden is met minder concurrentie makkelijker én een introductie in het eigen land is wel zo prettig.



Dat Lexus met een volledig elektrisch model komt, werd eigenlijk wel tijd. De concurrentie zit op dat vlak niet stil en als ambassadeur van hybride-aangedreven rijden zou het merk misschien wel bij de voorlopers moeten zitten. Bovendien wil Lexus in 2025 van elk model een elektrische variant hebben, dus haast is geboden. Daarvoor kan het gebruik maken van de kennis van dochtermaatschappij Toyota, terwijl het zelf inveseert in elektrische motoren verwerkt in de wielen.

Brandstofcel

Lexus verklapt al dat het voor haar elektrische modellen een nieuwe, eigen ontwerptaal in gedachten heeft. De kenmerkende spindle grille zal echter niet helemaal verdwijnen, zo laat het merk weten. Lexus denkt naast volledig elektrische modellen ook aan het toepassen van plug-in hybride technologie en aan waterstofauto’s. Toyota heeft daar immers al veel kennis in opgedaan, getuige de Mirai.