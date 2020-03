In Amerika begint autobouwer Tesla aan weer een nieuw hoofdstuk. Daar rijdt sinds een paar dagen de Model Y rond. Volgens topman Elon Musk van het bedrijf wordt de Tesla Model Y een verkooptopper.

Bij ons is de Tesla Model Y pas volgend jaar op de wegen te zien, maar in zijn thuisland rijdt de elektrische crossover al een paar dagen rond. Na de Model S, X en 3 is het al weer het vierde model dat Tesla aan haar portfolio toevoegt. Het is misschien wel het belangrijkse model van het kwartet, want topman Elon Musk verwacht dat de auto beter verkoopt dan de overige drie auto’s in het aanbod samen. Zijn geheim volgens hem? En scherpe prijs en veel ruimte, want er is plaats tot voor zeven personen.



Verschillende versies

De Tesla Model Y start bij 39.000 dollar. Die goedkoopste versie is echter nog niet gelanceerd, maar zal met zijn actieradius van 370 kilometer (volgens de strenge Amerikaanse EPA-waarden) best wat klanten voor zich kunnen winnen. Veelrijders zullen echter kiezen voor de Long Range-uitvoering die volgende de EPA iets meer dan 500 kilometer ver komt op één batterijlading. In de VS ben je daar net geen 53.000 dollar voor kwijt. De Performance-versie kost bijna 61.000 dollar en dan snel je in 3,5 tellen van nul naar honderd. De actieradius is nagenoeg gelijk aan de actieradius van de Long Range.

Model 3

De Model Y heeft behoorlijk veel gemeen met de Model 3. Driekwart van de onderdelen zijn namelijk hetzelfde. Toch legt de Model Y de nadruk meer op ruimte. Zo is het dak hoger dan de Model 3 en is het bagagevolume ook groter.