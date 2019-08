Eerste nieuwe kenteken voor BMW i3

Vandaag heeft de RDW het eerste kenteken uitgereikt in de combinatie: één letter– drie cijfers – twee letters. De komende jaren worden in totaal 2,7 miljoen kentekenplaten in deze vorm afgegeven.

Ook het afgeven van het eerste nieuwe kenteken volgens een nieuwe letter-cijfer-combinatie vraagt om een persmoment en dus was het druk vandaag bij de RDW in Amsterdam. Het opgetrommelde journaille zag dat het kenteken G-001-BB op een elektrische BMW i3 een plekje had gekregen (zodat de RDW kon melden dat het zich inzet voor minimaal 85 procent minder CO2-uitstoot in 2050) en er was een sympathieke afnemer gevonden. Waar in 2015 het eerste nieuwe kenteken naar een auto van stichting Het Vergeten Kind ging, daar is nu de i3 van Natuurmonumenten de gelukkige ontvanger.

De komende jaren krijgt elk nieuw kenteken de combinatie één letter– drie cijfers – twee letters. Die mix zal ongeveer 2,7 miljoen keer meegaan, waarna de RDW weer een nieuwe combinatie moet verzinnen.

Voorschriften

Dat het eerste afgegeven kenteken in de nieuwe reeks G-001-BB is, komt door een aantal regels die de RDW stelt aan een kenteken. Klinkers worden niet gebruikt, omdat er anders woorden kunnen ontstaan. De ‘A’ en de ‘E’ zijn dus nimmer van de partij. De ‘B’, ‘D’ en ‘F’ ook niet, want die zijn gereserveerd voor respectievelijk zware bedrijfsauto’s en brom- en snorfietsen. De ‘C’ kan ook niet, omdat het teveel op een nul lijkt. Uiteindelijk is de ‘G’ het eerste bruikbare letter in het alfabet. Daaropvolgt dan ‘001’, omdat ‘000’ niet tot de mogelijkheden behoort. ‘BB’ sluit het kenteken af, omdat ‘AA’ klinkers bevat.