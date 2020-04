Eerste elektrische Bentley mixt een SUV met een sedan

Bentley komt rond 2025 met zijn eerste volledig elektrisch auto. Het nieuwe model staat wat hoger boven het asfalt dan een SUV, maar heeft ook kenmerken van een sedan.



Hoe de mix tussen een SUV en een sedan er precies uit ziet? Neem de Jaguar i-Pace als voorbeeld en je krijgt een idee. Ook het eerste elektrisch aangedreven model van Bentley is een dergelijke crossover. Die auto zal waarschijnlijk een stuk langer zijn en extremer ogen.



Actieradius van rond de 500 km

Bentley wil bovendien zijn klantenkring tevreden houden door een model te lanceren met flink veel actieradius. Of de batterijtechnologie van 2025 al mogelijk maakt – het jaar waarin de Britse EV moet verschijnen – is niet waarschijnlijk. Bentley spreekt over een rijbereik van 480 tot 560 kilometer.

Leider in elektrisch rijden

Bentley geeft al aan dat het leider wil zijn op het gebied van elektrificatie in het luxe segment. De Volkswagen Groep – het moederbedrijf van Bentley – heeft niet voor niets voor 100 miljoen dollar een belang genomen in de Amerikaanse batterijbouwer QuantumScape. Het bedrijf uit Californië moet Bentley als eerste aan een solid state-batterij helpen. Zulke batterijen zijn tot 30 procent kleiner dan de huidige lithium-ion batterijen. Naast kleiner, energie-dichter, veiliger en op termijn goedkoper, heeft het er alle schijn van dat de ‘solid state’-batterijen ook duurzamer zijn én bovendien sneller zijn op te laden.