Eerste beelden Aston Martin Vantage Roadster

Vorig jaar introduceerde Aston Martin haar Vantage. Nu laat het ook Roadster-variant van de nieuweling zien. Vanaf komend voorjaar moet die auto in de showrooms staan.



Dat is wel vriendelijk van Aston Martin. De herfst is net goed losgebarsten en nu al blikken ze vooruit op een heerlijke lente. Want dat moet het toch worden met de komst van de Aston Martin Vantage Roadster. Specificaties geven de Britten nog niet prijs, maar naar alle waarschijnlijkheid kunnen we daarvoor de gegevens van de reguliere Vantage invullen. Verwacht dus een 510 pk sterke 4,0-liter V8 met 685 Nm aan koppel. De sprint van nul naar honderd verloopt waarschijnlijk in 3,7 of 3,8 seconden, ofwel een fractie langzamer dan de 3,6 tellen van de coupé.