Eenmaal, andermaal…niet verkocht. Veilinghuis blundert bij verkoop Porsche Type 64

Tijdens een klassiekerveiling in het Californische Monterey ging veilinghuis Sotheby’s flink de mist in. Een Porsche Type 64 uit 1939 opende met een bod van 30 miljoen dollar, maar dat bleek niet helemaal de bedoeling.

Lang voordat Ferdinand Porsche in 1948 Porsche AG startte, ontwiep hij al auto’s. Meestal voor Volkswagen, maar in 1939 bouwde hij een heuse Porsche Type 64 in opdracht van de Nazi’s. Voorzien van onderdelen van Volkswagen en Fiat was dit misschien niet de puurste Porsche ooit, al roemen veel kenners de zilveren coupé om de duidelijk zichtbare hand van de meester. De ronde koplampen en de karakteristieke daklijn doen immers denken aan de latere 911. Twintig miljoen dollar moest de Type 64 daarom wel opbrengen, was de verwachting.

Openingsbod

Echter opende de veiling van Sotheby’s dit weekend met een veel hoger bod. Minimaal 30 miljoen dollar moest de legendarische ‘Porsche’ – waar het merk zelf niets mee te maken wil hebben – opbrengen. In no-time sprong de teller door naar 70 miljoen dollar. De veilingmeester haastte zich te melden dat hij 17 miljoen dollar bedoelde, waarna dat bedrag op het scherm verscheen. De zaal ontplofte, waarna de veiling van de Porsche Type 64 al snel werd gestaakt.