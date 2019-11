Een volle EV-batterij in tien minuutjes, kan dat?

Onderzoekers aan de Amerikaanse Penn State Universiteit zeggen dat ze een EV-batterij in tien minuten kunnen volladen. Voorwaarde? De juiste temperatuur en wat aanpassingen aan de batterij.



Recent verscheen er een publicatie in het wetenschappelijke tijdschrift Joule over een ontdekking die onderzoekers van de Amerikaanse Penn State Universiteit hadden gedaan. Als je volgens hen een lithium-ion batterij via een bepaalde strategie oplaadt, dan zou je in slechts tien minuten een vol batterijpakket hebben. Zo zeggen de onderzoekers dat de batterij in 30 seconden naar 60 graden Celsius verwarmd moet worden, waarna die temperatuur stabiel moet blijven. Ook is er een goedkope folie van nikkel nodig, om te voorkomen dat de anode van de batterij beschadigt. Normaal is dat namelijk het geval bij laden met ongekende snelheden.

Capaciteit behouden

Dat de oplossing van de onderzoekers ook werkt op de lange termijn, blijkt uit praktijkproeven. Via hun systeem en methode werd een batterijpakket 2.500 keer opgeladen en had daarna nog bijna 92 procent van zijn originele capaciteit. In andere woorden, je zou 800.000 kilometer elektrisch kunnen rijden op basis van de nieuwe snellaadtechnologie zonder dat het batterijpakket veel van zijn capaciteit verliest.

Aanpassingen

Om de technologie van de Amerikaanse onderzoekers in de praktijk te kunnen gebruiken is het van belang dat er nieuwe laadstations komen die de beoogde temperatuur van 60 graden Celsius snel kunnen bereiken en vervolgens vasthouden. En autofabrikanten moeten hun batterijpakketten voorzien van een speciaal laagje nikkelfolie.