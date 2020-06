Een verkeersboete in Europa, wat kost dat nu?

Deze week werd bekend dat Duitsland zijn verkeersboetes ophoogt. Maar betekent dat meteen dat je bij onze oosterburen aan de beurt bent? Of valt dat eigenlijk best nog mee als we naar de rest van Europa kijken?

Op de snelweg 30 km/u te hard rijden. In Duitsland kost je dat voortaan 80 euro. En voor 20 km/u te hard binnen de bebouwde kom ben je binnenkort 70 euro kwijt. Een verhoging of niet, daarmee zijn de Duitsers een stuk milder dan wij hier in Nederland. Met 297 euro (snelweg) en 194 euro (bebouwde kom) is je portemonee in ons land een stuk sneller leeg bij dergelijke overtredingen. Nederland staat dan ook bekend als een van de duurste boetelanden van Europa.



Strenge Noren

In Noorwegen ben je echter écht aan de beurt als je 30 km/u te hard rijdt op de snelweg. Je moet dan 8.500 Noorse Kronen aftikken, ofwel een dikke 800 euro. En door rood rijden? Reserveer ongeveer 650 euro. In Duitsland kost je dat 90 euro en in ons land 240 euro.



Italië

Zakken we zuidwaarts af in Europa, dan zien we dat Italië het midden kiest tussen de milde Duitsers en wat strengere Nederlanders. In het vakantieland betaal je 163 euro voor het door rood rijden volgens de ANWB. Ga je niet sneller dan 40 km/u ter hard, dan betaal je tot 169 euro. Maak je het echt te gek – je raast een politieagent 60 km/u te snel voorbij, dan mag je 532 euro overmaken. Daarbij is de kans aanwezig dat je – niet geheel onterecht – ook een paar maanden je rijbewijs kwijt bent.



Bumperkleven

Zijn de Duitsers dan altijd bescheiden in hun boetes? Bumperkleven kunnen ze niet waarderen. Op de snelweg heb je al snel 400 euro of meer aan je broek. Toch valt dat relatief nog mee. Zit je in ons land bij snelheden van 100 km/u te dicht op de bumper van je voorganger, dan ben je echter 600 euro kwijt.



Beeld: unsplash.com, David Becker