Duitsland stoot EV-land Noorwegen van de troon

Niet langer worden in Noorwegen de meeste elektrische auto’s van Europa verkocht. Duitsland bleek in november de Scandinaviërs de baas met hun EV-aankopen. Met dank aan de Tesla Model 3.



In Noorwegen wordt de elektrische auto al jaren stevig gepromoot. Er hangt een belastingvoordeel aan het rijden met een EV, maar ook heb je als EV-rijder toegang tot busbanen en speciale parkeerplekken. Per 2025 wil Noorwegen namelijk geen nieuwe auto’s met een brandstofmotor de markt laten betreden. Sinds 2010 zijn de Noren al lijstaanvoerder in Europa als het om de verkoop van elektrische auto’s gaat.



Tesla Model 3

Ook in de afgelopen novembermaand ging het niet slecht met de elektrische auto in Noorwegen. Er werden er precies 56.893 verkocht. Toch kon het daarmee niet tippen aan Duitsland. In november kochten onze oosterburen massaal elektrische modellen en daarmee kwam de teller op 57.533 EV’s te staan. Zo stegen de verkopen van de Tesla Model 3 met liefst 130 procent.

150 elektrische modellen

De komende tijd lijkt Duitsland verder afstand te gaan nemen van Noorwegen in absolute aantallen, omdat de Duitsers met ruim zes keer zoveel zijn. Ook zetten de Duitse merken stevig in op elektrische modellen. Veel wordt verwacht van de betaalbare Volkswagen ID3. In 2023 bieden alle Duitse automerken samen liefst 150 elektrisch aangedreven modellen aan, zo is de verwachting.

Wereldwijd worden er het meeste aantal EV’s verkocht in China. De VS staat op plek twee en de Noren op de derde stek.